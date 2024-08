Stefania Battistini e Simone Traini hanno realizzato un reportage dalla città di Sudzha nel Kursk e ora si trovano in territorio ucraino

I giornalisti Rai Stefania Battistini e Simone Traini si trovano al momento in Ucraina e non sono pervenute dalle autorità russe riscontri alla notizia, anticipata da Repubblica, del rischio dell’apertura di un procedimento penale a loro carico in Russia per un reportage realizzato nella regione del Kursk per “attraversamento illegale del confine di Stato”. Lo riferiscono a LaPresse fonti informate, aggiungendo che l’ambasciata italiana in Russia, in stretto raccordo con la Farnesina, sta effettuando le opportune verifiche.

Citando fonti il canale Telegram russo Baza scrive che il ministero russo degli Interni intenderebbe aprire un procedimento penale nei confronti Battistini e Traini ai sensi dell’articolo 322 del codice penale russo: ‘Attraversamento illegale del confine di stato’. Durante il reportage su Sudzha, città del Kursk che gli ucraini hanno annunciato di controllare, sono state mostrate attrezzature danneggiate vicino al confine e i due reporter – prosegue Baza – hanno parlato con i residenti locali rimasti in città.

