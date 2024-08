Qatar informa Iran dei progressi sulla tregua: "Valutate se attaccare". Trump: "Netanyahu si sbrighi a vincere"

Secondo round a Doha per i colloqui di pace per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Usa, Egitto e Qatar lavorano incessantemente. Hamas, non partecipa, ma pretende il ritiro immediato di Israele. La Casa Bianca ha definito “promettente” l’inizio dei colloqui. Doha invita l’Iran a riflettere sull’attacco di rappresaglia contro Israele per non bloccare i colloqui di pace. E in Cisgiordania coloni israeliani attaccano un villaggio palestinese scatenando l’ira di Netanyahu. IN AGGIORNAMENTO

Rappresaglia Hezbollah non durante colloqui Doha

La rappresaglia di Hezbollah contro Israele per l’uccisione a Beirut del suo comandante Fuad Shukr non dovrebbe avvenire durante i colloqui in corso a Doha per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Lo ha detto al Washington Post una fonte anonima che ha stretti legami col gruppo libanese. “Possiamo dire che Hezbollah non lancerà la sua operazione di ritorsione durante i colloqui in Qatar perché il partito non vuole essere ritenuto responsabile per aver ostacolato i colloqui o un potenziale accordo”, afferma la fonte. “La ritorsione può aspettare; non è urgente né ha un limite di tempo”.

Idf, colpiti oltre 30 obiettivi nella Striscia di Gaza

L’aeronautica militare israeliana ha colpito più di 30 obiettivi nella Striscia di Gaza nel corso della, tra cui edifici utilizzati dai miliziani, cellule di uomini armati e altre infrastrutture. Lo affermano le forze israeliane di difesa (Idf). Gli attacchi avvengono mentre le truppe sono impegnate nelle zone meridionali di Gaza, a Rafah e Khan Younis, e nel corridoio di Netzarim, al centro della Striscia. A Khan Younis, l’Idf afferma di aver bombardato con l’artiglieria un’area da cui ieri erano stati lanciati razzi contro la comunità israeliana di confine di Kissufim. Sempre a Khan Younis, i soldati della Brigata paracadutisti hanno fatto irruzione in un edificio, dove hanno trovato un nascondiglio di armi, tra cui lanciarazzi e ordigni esplosivi. Nel centro di Gaza l’Idf sostiene di aver trovato diversi cunicoli e di aver ucciso uomini armati utilizzando droni. La marina israeliana ha anche ucciso “un certo numero di terroristi che rappresentavano una minaccia per le truppe dell’IDF che operavano nella Striscia di Gaza centrale”, con bombardamenti dalle sue navi.

Idf ordina evacuazioni a Khan Younis e Deir al-Balah

Le forze israeliane di difesa (Idf) hanno emesso un nuovo ordine di evacuazione riguardanti la zona nord di Khan Younis e quella est di Deir al-Balah. Di conseguenza diversi quartieri nel nord di Khan Younis non saranno più considerati zona umanitaria visto che l’Idf vuole operare al loro interno contro le attività di Hamas. “A causa dei numerosi atti di terrorismo, dello sfruttamento della zona umanitaria per attività terroristiche e del lancio di razzi contro lo Stato di Israele dai quartieri nel nord di Khan Younis, rimanere in questa zona è diventato pericoloso”, afferma l’Idf, avvertendo che sta modificando la zona umanitaria sulla base di “informazioni di intelligence precise che indicano che Hamas ha posizionato infrastrutture terroristiche nell’area definita come area umanitaria”. L’avviso riguarda anche l’est di Deir al-Balah, un’altra zona nella quale, l’Idf “sta per operare con la forza contro le organizzazioni terroristiche”. Deir al-Balah è una delle poche aree di Gaza in cui l’Idf non ha operato intensamente nelle sue operazioni di terra, ricorda The Times of Israel.

Trump: “Netanyahu vinca rapidamente, basta uccisioni a Gaza”

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ieri di aver consigliato al primo ministro Benjamin Netanyahu quando si sono incontrati il mese scorso di “ottenere rapidamente la vittoria” perché “le uccisioni devono finire” a Gaza. Al candidato repubblicano alle presidenziali è stato chiesto in una conferenza stampa nel New Jersey se incoraggiasse Netanyahu a non accettare un accordo di cessate il fuoco con Hamas. Trump ha negato di averlo fatto, affermando che Netanyahu “sa quello che sta facendo”.

Qatar informa Iran di progressi a Doha: “Valutate se attaccare”

Un alto funzionario di uno dei paesi mediatori ha riferito di una conversazione telefonica che il primo ministro del Qatar, Muhammad bin Abd al-Rahman Al Thani, ha avuto con i capi della leadership iraniana, nella quale li ha informati che ci sono stati sviluppi positivi nei negoziati tra Israele e Hamas. Lo scrive Ynet precisando che, secondo la fonte, anche se il primo ministro del Qatar non lo ha detto esplicitamente, il messaggio era chiaro: “dovreste considerare attentamente se vale la pena per voi, o per Hezbollah, attaccare Israele proprio quando si stanno verificando progressi”.

