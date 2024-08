La città prima della guerra aveva una popolazione di circa 5mila persone ed è un grosso snodo per il gas naturale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che le truppe di Kiev hanno preso il pieno controllo della città russa di Sudzha, nella regione di Kursk, durante la loro incursione in territorio russo.

Zelensky ha aggiunto che a Sudzha si sta insediando un ufficio del comandante militare ucraino ma non ha approfondito dettagli in merito e non ha precisato quali saranno le funzioni dell’ufficio. Non è stato possibile verificare in modo indipendente le affermazioni del presidente.

La città, la più grande che l’Ucraina abbia finora conquistato secondo gli annunci, prima della guerra aveva una popolazione di circa 5mila persone. Attraverso Sudzha passa il gas naturale che proviene dai giacimenti della Siberia occidentale e, tramite l’Ucraina, arriva in Europa.

