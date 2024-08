Il leader di Kiev: "Ringrazio ogni unità delle nostre forze di difesa che ha reso possibile tutto questo"

Prosegue l’offensiva ucraina nella regione di Kursk, occupata dai russi. Volodymyr Zelensky ha ringraziato le forze militari per il lavoro svolto in questi giorni. “Oggi il comandante in capo Syrskyi ha già riferito più volte sulla situazione in prima linea e sulle nostre azioni per spingere la guerra nel territorio dell’aggressore. Ringrazio ogni unità delle nostre forze di difesa che ha reso possibile tutto questo. L’Ucraina sta dimostrando di saper davvero ristabilire la giustizia e di garantire esattamente il tipo di pressione necessaria, quella sull’aggressore”, ha affermato il leader di Kiev in un videomessaggio.

