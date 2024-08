La vedova dell'oppositore politico di Putin: "Dicono che è morto per un insieme di malattie, è una menzogna"

Yulia Navalnaya, attivista e politica russa, vedova del leader dell’opposizione Alexei Navalny, ha dichiarato che le autorità moscovite si sono rifiutate di aprire un’indagine sulla morte del marito. “Gli investigatori dicono che Navalny è morto nel giro di un’ora per un insieme di malattie. E non siamo tenuti a saperne di più, non c’è nulla da indagare. Si rifiutano di avviare un procedimento penale sulla base del ritrovamento del cadavere di A.A. Navalny, ecco cosa ‘è scritto qui”, ha detto in un video. “So che la risoluzione di Voropaev è una menzogna e che stanno nascondendo ciò che è realmente accaduto quel giorno”, ha aggiunto. “La verità è che questa non è una diagnosi, non sono i risultati di un test, ma una presa in giro. Si tratta di un altro tentativo piuttosto patetico di nascondere ciò che è avvenuto, un omicidio“.

