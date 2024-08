Attacchi agli account e-mail di funzionari collegati a Harris, Biden e Trump

Google conferma e rilancia l’allarme: è in corso una vasta operazione di hackeraggio da parte dell’Iran che ha per bersaglio le elezioni presidenziali di novembre negli Usa, con attacchi agli account e-mail di persone collegate a Kamala Harris, Joe Biden e Donald Trump. Gli esperti di Google, in un post pubblicato su un blog, hanno rilevato che a maggio e a giugno un gruppo di hacker collegato ai Guardiani della Rivoluzione iraniani ha preso di mira circa una decina di persone associate a Biden e Trump, compresi attuali funzionari di governo. Ma anche ora, hanno detto gli esperti, continuano i tentativi di hackeraggio degli account di persone collegate a Biden, Harris, Trump ed entrambe le campagne presidenziali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata