Prosegue l’offensiva delle forze ucraine nei territori russi. Presa di mira la regione di Kursk mentre in quella di Belgorod è stato dichiarato lo stato di emergenza. Anche il presidente americano Joe Biden è stato informato di quanto sta avvenendo sul fronte e ha spiegato che la situazione “sta creando un vero dilemma per Putin“. IN AGGIORNAMENTO

06:45 Biden: “Informato da Kiev su Kursk, per Putin è dilemma”

Incontrando i giornalisti a New Orleans il presidente americano, Joe Biden, ha riferito di essere stato informato ogni quattro o cinque ore negli ultimi giorni sulle azioni delle forze ucraine nel Kursk. Lo riportano i media internazionali. L’attacco nella regione russa, ha spiegato Biden, “sta creando un vero dilemma per Putin, e siamo stati in contatto diretto, in contatto costante, con gli ucraini”.

06:03 Vilnius: Mosca sposta truppe da Kaliningrad a Kusrk

La Russia avrebbe spostato alcune delle sue truppe dalla regione di Kaliningrad a quella di Kursk, in risposta all’offensiva Ucraina. Lo ha riferito il ministro della Difesa lituano, Laurynas Kasciunas, durante un incontro con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo riporta Rbc Ucraina. Kasciunas ha quindi esortato i cittadini lituani a ringraziare gli ucraini che combattono anche nel loro interesse. Battaglie che, ha spiegato, starebbero costringendo la Russia a ritirare parte delle sue forze da Kaliningrad. Una forma di smilitarizzazione, ha sottolineato, frutto del coraggio dell’esercito ucraino.

06:02 Dichiarato stato emergenza in regione russa Belgorod

Nel Belgorod è stata dichiarata l’emergenza regionale a seguito dell’offensiva da parte delle forze ucraine. Lo ha annunciato su Telegram il governatore, Vyacheslav Gladkov. Lo riporta Ria Novosti. “La situazione nella nostra regione di Belgorod continua a rimanere estremamente difficile e tesa – ha scritto – Bombardamenti quotidiani da parte delle forze armate ucraine , case distrutte, feriti, civili morti. Pertanto, da oggi prendiamo una decisione in tutto il territorio della regione di Belgorod in per proteggere ulteriormente la popolazione, per fornire misure aggiuntive a sostegno delle vittime, dichiarare lo stato di emergenza a livello regionale, seguito da un appello alla commissione governativa con la richiesta di dichiarare lo stato di emergenza a livello federale”.

