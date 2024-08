Un episodio già successo il 13 e 14 febbraio a causa di un errore hardware sul server principale

Le negoziazioni sono state sospese alla Borsa di Mosca a partire dalle 16:18 ora locale (le 15.18 italiane). Lo ha riferito il servizio stampa della Borsa di Mosca, citato da Tass. “Le negoziazioni in Borsa sono sospese dalle 16.18, ora di Mosca. Verrà comunicato l’orario di ripresa in seguito”, viene riportato. La Borsa di Mosca ha sospeso le contrattazioni in modo temporaneo anche il 13 e 14 febbraio a causa di un errore hardware sul server principale.

