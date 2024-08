A chi gli ha fatto notare di avere recentemente definito il tycoon un pericolo per l'America risponde: "È un dato di fatto"

“Sono una persona di buone maniere, non come lui”. Così il presidente Joe Biden, in partenza per New Orleans, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se presenzierebbe a un’eventuale inaugurazione di Donald Trump a gennaio. A chi gli ha fatto notare di avere recentemente definito Trump un pericolo per l’America e se questo contribuisca ad abbassare i toni dello scontro politico, Biden ha risposto: “È un dato di fatto“.

