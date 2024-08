Continuano ad apparire le opere a tema animali del misterioso artista

Oggi l’artista di strada Banksy ha svelato un nuovo murale raffigurante un rinoceronte che sembra arrampicarsi su un’auto a Londra. È l’ottava opera a tema animali che ha realizzato nell’ultima settimana. L’inafferrabile artista dei graffiti, che non ha mai confermato la sua identità completa, da lunedì scorso posta su Instagram una foto al giorno con una nuova opera. L’ultima, a Charlton, nel sud-est di Londra, presenta un rinoceronte su un muro e dà l’impressione che l’animale stia salendo su un’auto in panne parcheggiata davanti all’edificio.

Ieri, l’artista ha rivendicato un’altra opera d’arte raffigurante dei piranha, apparsi su una cabina della polizia vicino alla Central Criminal Court, nota come Old Bailey, a Londra. Oggi una piccola folla di persone si è accalcata davanti al murale a tema acquario, scattando foto e selfie mentre gli operai gli posizionavano delle barriere intorno. Un portavoce della City of London Corporation ha dichiarato che sta valutando le opzioni per preservare il graffito. Tra le altre opere svelate la scorsa settimana ci sono i pellicani apparsi sul lato di un negozio di pesce a Walthamstow, nell’est di Londra, e la sagoma di un lupo ululante dipinta su un’antenna parabolica sul tetto di un garage nel sud di Londra. Il disegno del lupo è stato rimosso da uomini che lo hanno portato via lo stesso giorno in cui è stato rivelato.

