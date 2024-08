L'ultimo murale dell'artista sull'insegna di un negozio di patatine fritte

Una nuova opera dell’artista di strada Banksy è apparsa venerdì mattina a Walthamstow, A Londra. L’ultimo murale dell’artista mostra due pellicani che mangiano pesce sopra l’insegna di un negozio di patatine fritte – Bonners Fish Bar in Pretoria Avenue. L’opera d’arte è l’ultima di una serie di stencil a tema animale realizzati dal misterioso artista di strada in giro per la capitale. Il primo è apparso lunedì vicino a Kew Bridge e mostrava una capra appollaiata su un cornicione con rocce che cadevano sotto di lei. Martedì l’artista ha rivelato due elefanti sul lato di una casa a Chelsea, nel sud-ovest di Londra, con le proboscidi che si protendono l’una verso l’altra. Per la gioia dei passanti, mercoledì sono apparse tre scimmie che dondolavano su un ponte a Brick Lane e un lupo su un’antenna parabolica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata