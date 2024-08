Tra le vittime anche due bambini

Almeno otto persone sono morte in seguito al crollo della discarica di Kiteezi a Kampala, la capitale dell’Uganda, tra cui due bambini. Minimo altre 14 sono rimaste ferite, con il bilancio delle vittime che è destinato a salire, mentre le squadre di soccorso continuano a scavare tra i cumuli di rifiuti per recuperare i corpi. A Kiteezi donne e bambini raccolgono rifiuti di plastica per guadagnarsi da vivere e alcune case sono state costruite vicino alla discarica. Si ritiene che il crollo sia stato provocato dalle forti piogge.

