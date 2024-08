Due di loro sarebbero in gravi condizioni

Il governatore ad interim della regione di Kursk in Russia, Alexey Smirnov, ha riferito che 13 persone sono rimaste ferite a causa di un missile ucraino che ha colpito un edificio residenziale a Kursk. Due di loro sarebbero in gravi condizioni, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. La Direzione principale del Ministero delle emergenze russo per la regione ha fatto sapere che l’incendio innescato dal bombardamento è stato spento e che le strutture portanti dell’edificio non sono state danneggiate.

