La rete americana Abc News ha fissato per il 10 settembre il dibattito tra la nuova candidata democratica, la vicepresidente Kamala Harris, e il candidato repubblicano Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Il tycoon ha annunciato di aver accettato il confronto e, in risposta, Harris ha scritto su X: “Mi dicono che Donald Trump si è finalmente impegnato a dibattere con me il 10 settembre. Non vedo l’ora“.

Biden: “Ho fiducia in Harris”

Il presidente Joe Biden, che si è ritirato dalla corsa per un secondo mandato alla Casa Bianca lasciando il posto a Harris proprio dopo un disastroso dibattito contro Trump, ha detto di avere fiducia nelle possibilità della sua vice nel dibattito televisivo: “Sì, ho fiducia”, ha risposto a una domanda dei giornalisti. “Basta farla parlare!”, ha aggiunto il presidente.

