Lo sfogo di Nyjah Huston in una storia sul suo profilo Instagram

Dopo la Senna inquinata, un’altra grana potrebbe abbattersi sulle Olimpiadi di Parigi 2024: la qualità delle medaglie. Lo skater Usa, Nyjah Huston, in una storia sul suo profilo Instagram ha mostrato lo stato in cui si è ridotta la medaglia di bronzo che ha vinto a Parigi lo scorso 29 luglio: “Guardatela, è tutta rovinata. Da nuove queste medaglie sono bellissime ma dopo averla indossata per un po’ sulla pelle sudata e aver lasciato che i miei amici la indossassero durante il weekend, ecco come è diventata”. Ogni medaglia Olimpica e Paralimpica di Parigi 2024 è incastonata con un pezzo di ferro originale della Torre Eiffel. Costruita tra il 1887 e il 1889, la ‘Dame de fer’ ha subito numerosi restauri, alcuni elementi sono stati permanentemente rimossi e conservati in questo processo, pezzi che in occasione dei Giochi sono stati utilizzati per creare gli esagoni che sono incastonati nel retro delle medaglie. Dal video pubblicato da Huston, si nota che la placcatura di bronzo della medaglia è completamente scheggiata, lasciando intravvedere il metallo sottostante.

