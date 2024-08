A bordo c'erano 62 passeggeri

Un aereo con 62 passeggeri a bordo è precipitato nello stato brasiliano di San Paolo, in Brasile . La tv brasiliana Globonews ha diffuso un filmato di una vasta area in fiamme mentre del fumo nero usciva da quella che sembra essere la fusoliera di un aereo. Il volo 2283 della Voepass Linhas Aéreas avrebbe travolto diverse case. Secondo il presidente brasiliano, Inacio Lula, non ci sarebbero sopravvissuti.

