La tempesta tropicale Debby si sta dirigendo verso la costa orientale degli Stati Uniti, come mostrano le immagini dal satellite. Il National Hurricane Center afferma che Debby è arrivata a terra giovedì mattina a Bulls Bay, in Carolina del Sud. Si prevede che la tempesta continuerà a muoversi verso l’interno, con forti piogge e possibili inondazioni nei prossimi giorni. Debby ha toccato terra per la prima volta come uragano di categoria 1 lunedì mattina sulla costa del Golfo della Florida.

