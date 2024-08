Al momento non sono stati segnalati feriti o danni gravi

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la costa meridionale del Giappone, facendo scattare l’allerta tsunami. I residenti sono stati invitati a tenersi lontani dalla costa ma, al momento, non sono stati segnalati feriti o danni gravi. L’Agenzia meteorologica giapponese ha registrato l’epicentro del sisma nelle acque al largo della costa orientale dell’isola meridionale del Giappone, Kyushu, a una profondità di circa 30 chilometri. Il terremoto è stato sentito soprattutto nella città di Nichinan e le aree vicine nella prefettura di Miyazaki, sull’isola di Kyushu dove sono state viste sollevarsi onde fino a 50 centimetri di altezza.

L’Autorità di regolamentazione nucleare ha dichiarato che tutti i 12 reattori della centrale, compresi i tre attualmente in funzione, a Kyushu e Shikoku non hanno riportato danni. I terremoti nelle aree in cui sono presenti centrali nucleari sono una delle principali preoccupazioni da quando, nel marzo 2011, un forte terremoto e uno tsunami hanno provocato il disastro nucleare di Fukushima.

