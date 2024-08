Giornata frenetica in Spagna per la presenza di Carles Puigdemont e la sua successiva fuga

Salvador Illa giura come presidente della Generalitat della Catalogna in una giornata frenetica per la presenza di Carles Puigdemont. Il politico di Amer, classe 1962, è ritornato a Barcellona sette anni dopo la sua fuga e ha parlato davanti a una folla di sostenitori prima di scappare. Su Puigdemont pende un mandato di arresto con l’accusa di appropriazione indebita di fondi pubblici per la celebrazione del referendum illegale del 2017.

