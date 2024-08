L'ex presidente della Generalitat si è rivolto ai suoi sostenitori: "Non ci arrendiamo"

L’ex presidente della Generalitat catalana Carles Puigdemont è ritornato in Spagna dopo sette anni dalla sua fuga. Il leader indipendentista è riuscito, senza essere arrestato, ad arrivare a Barcellona e a raggiungere il Passeig de Lluís Companys dove il suo partito indipendentista Junts ha organizzato una manifestazione di benvenuto. I sostenitori dell’ex presidente della Generalitat catalana stanno scortando il leader indipendentista verso il Parlamento catalano, rendendo complicato per la polizia arrestare l’ex ‘president’.

Il leader indipendentista, in un video pubblicato ieri sui social, aveva comunicato di voler partecipare alla sessione d’investitura fissata per oggi alle 10 al Parlamento regionale durante la quale è prevista l’elezione del socialista Salvador Illa come nuovo governatore. Puigdemont rischia l’arresto in quanto il giudice istruttore della Corte Suprema Pablo Llarena ha considerato inapplicabile l’amnistia a una delle accuse rivolte all’ex ‘president’ ovvero quella di appropriazione indebita per l’utilizzo di fondi pubblici per la celebrazione del referendum illegale del 2017.

Puigdemont parla a folla sostenitori: “Non ci arrendiamo”

L’ex presidente della Generalitat catalana Carles Puigdemont si è rivolto alla folla di sostenitori radunata a Barcellona, nei pressi del Parlamento regionale. “Sono venuto qui per ricordarvi che siamo ancora qui. E siamo ancora qui perché non abbiamo il diritto di arrenderci“, ha detto il leader indipendentista che rischia in ogni momento di essere arrestato. “Non so quanto tempo passerà prima che ci rivedremo, ma qualunque cosa accada spero che potremo gridare di nuovo: lunga vita alla Catalogna libera!”, ha affermato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata