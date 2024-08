Fortunatamente l'animale è riuscito a lasciare l'abitazione illeso

Il cane mastica un powerbank e fa scoppiare un incendio che divampa in pochi minuti in una abitazione. A mostrare l’inizio del rogo è un video registrato da una telecamera di sorveglianza di una casa di Tulsa, in Oklahoma, diffuso dal Dipartimento dei vigili del fuoco della città americana. Si vede l’animale con in bocca una batteria portatile, da cui partono poi delle scintille che incendiano un materasso. Funzionari locali dei vigili del fuoco hanno spiegato che tutti gli animali presenti sono riusciti a lasciare l’abitazione passando da una porta per cani e che nessuno è rimasto ferito.

