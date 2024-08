È Asif Merchant, un cittadino pakistano

Asif Merchant, di nazionalità pakistana, che si presume abbia legami con l’Iran, è stato accusato di un complotto con l’obiettivo di compiere omicidi politici sul territorio degli Stati Uniti. Lo ha reso noto il Dipartimento di Giustizia americano. Asif Merchant si era recato a New York a giugno per incontrare uomini che pensava di poter reclutare per compiere gli omicidi. Era disposto anche a pagare un anticipo di 5.000 dollari ai due aspiranti assassini, che in realtà erano agenti delle forze dell’ordine sotto copertura. L’uomo è stato arrestato il mese scorso mentre si preparava a lasciare gli Stati Uniti, dopo aver detto agli agenti sotto copertura che avrebbe fornito loro ulteriori istruzioni, tra cui il nome degli obiettivi da colpire, in agosto o settembre, una volta rientrato in Pakistan.

