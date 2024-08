Idf: "Il solo posto per lui è accanto a Deif"

Hamas ha annunciato ufficialmente che Yahya Sinwar sarà il nuovo capo del politburo, in seguito all’assassinio di Ismail Haniyeh a Teheran la scorsa settimana. Sinwar non è più apparso in pubblico dall’attacco del 7 ottobre guidato da Hamas al sud di Israele, in cui i militanti hanno ucciso 1.200 persone e ne hanno presi circa 250 come ostaggi, innescando la campagna israeliana a Gaza che dura ormai da 10 mesi.

10:37 Richiesta Turchia per unirsi in causa genocidio contro Israele

Un funzionario turco ha dichiarato che la Turchia presenterà oggi alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia la richiesta di unirsi alla causa per genocidio intentata dal Sudafrica contro Israele. Nicaragua, Colombia, Libia, Messico, Spagna e funzionari palestinesi hanno già chiesto di unirsi al caso. La decisione della Corte sulle loro richieste è ancora in sospeso. Se ammessi al caso, i Paesi potranno presentare osservazioni scritte e intervenire alle udienze pubbliche. Il Sudafrica ha presentato il caso al tribunale delle Nazioni Unite alla fine dello scorso anno, accusando Israele di aver violato la Convenzione sul genocidio attraverso le sue operazioni militari a Gaza. Israele ha respinto con forza le accuse di genocidio e ha sostenuto che la guerra a Gaza è una legittima azione difensiva contro i militanti di Hamas per l’attacco del 7 ottobre nel sud di Israele che ha ucciso circa 1.200 persone e preso 250 ostaggi.

09:31 Blinken: “Ora spetta a Sinwar decidere su cessate il fuoco”

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che Yahya Sinwar, la mente dell’attacco del 7 ottobre nominato ieri nuovo leader politico di Hamas, ha il potere di garantire il raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Sinwar “è stato e rimane il principale decisore quando si tratta di concludere il cessate il fuoco, e quindi penso che l’annuncio della sua nomina sottolinei solo il fatto che spetta a lui decidere se andare avanti con un cessate il fuoco che chiaramente aiuterà così tanti palestinesi in disperato bisogno, donne, bambini, uomini che sono presi nel fuoco incrociato”, ha detto Blinken, “spetta davvero a lui“.

08: 23 Idf: “Un solo posto per Sinwar: accanto a Deif”

Il massimo portavoce dell’IDF reagisce alla nomina di Yahya Sinwar a nuovo leader di Hamas. “C’è solo un posto per Yahya Sinwar, ed è accanto a Muhammad Deif e al resto dei terroristi del 7 ottobre. Questo è l’unico posto che stiamo preparando e intendiamo per lui”, dice il contrammiraglio Daniel Hagari alla televisione saudita Al-Arabiya, riferendosi al massimo comandante militare di Hamas ucciso in un attacco israeliano il mese scorso.

