Decine di persone sfondano i cancelli, scontri con la polizia

Manifestanti ultraortodossi hanno scavalcato le barriere e sfondato una recinzione per prendere d’assalto una base di reclutamento militare israeliana, scatenando una nuova protesta contro il loro arruolamento nell’esercito. La manifestazione è l’ennesima contro l’ordine della Corte Suprema di iniziare ad arruolare anche i giovani religiosi per il servizio militare. In base a vecchi accordi politici, gli ultraortodossi erano stati esentati dalla leva, che è obbligatoria per la maggior parte dei giovani ebrei. Nei video diffusi dai media israeliani, si vedono almeno una decina di uomini vagare nei boschi della base militare dopo aver fatto irruzione mentre altri ortodossi, rimasti all’esterno, si sono scontrati con la polizia a cavallo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata