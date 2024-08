Due persone sono state colpite da schegge e sono state soccorse

Il gruppo militante libanese Hezbollah ha attaccato il Nord di Israele con un drone, ferendo due persone. Le immagini mostrano una colonna di fumo che si leva dal luogo in cui si è verificato l’attacco. La tensione nell’area è altissima: si attende infatti la risposta dell’Iran e degli alleati della milizia sciita libanese all’uccisione del capo politico di Hamas Haniyeh, avvenuta a Teheran il 31 luglio scorso e a quella di uno dei più alti comandanti di Hezbollah, in un attacco aereo israeliano a Beirut la scorsa settimana. Il servizio di soccorso israeliano ha dichiarato di avere in cura due persone ferite da schegge, una delle quali in gravi condizioni.

