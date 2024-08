Corsi aperti ai giovani dai 16 ai 22 anni

la ‘Yachting Masterclass’ tenuta al centro di formazione La Belle Classe Academy dello si sono laureati allo Yacht Club de Monaco dopo tre mesi di apprendimento intensivo. “Grazie a questo corso ho già ottenuto il mio primo lavoro nel settore dello yachting e posso applicare le mie conoscenze”, afferma Niamh Murphy, assistente alle vendite e vincitrice di una borsa di studio offerta ogni anno nell’ambito del Masterclass. Numerosi i professionisti coinvolti nel corso come la direttrice del programma Marcela de Kern Royer, Chris Andreason (Capitano), Tanguy Ducros (Monaco Marine), Ralph D’azert (Superyacht Times), Tijmen Bergsma (Van Oossanen), Alex Hardy (Lateral), Marsha Van Buitenen (Feadship), Richard Hein (Thea Group), Janet Xanthopoulos (Rosemont), George Lucian (Only Yacht) e Nicolas Fry (Denison Yachting), per citarne alcuni. “Ho cercato ovunque un corso di yachting e non esisteva. Alla fine ho trovato questo ed è perfetto perché copre tutti gli argomenti, dal vocabolario dello yachting ai sistemi di propulsione, assicurazioni, classificazioni e bandiere e cantieri navali”, ha aggiunto Céline Deissard, direttrice vendite nel settore del lusso. Aperto al pubblico, il corso Yachting Masterclass è un’opportunità per scoprire l’universo dei superyacht attraverso un approccio a 360° che affronta 25 temi. “Vivo in Portogallo e il corso mi ha permesso di ampliare la mia conoscenza del settore senza dover viaggiare. La mia conoscenza dei superyacht ha fatto passi da gigante e mi ha dato la sicurezza di raggiungere i miei obiettivi come broker”, conclude Reinoud Bicker, Yachting Branch Manager in Portogallo. Un corso intensivo per raggiungere una preparazione completa sulle professioni del settore superyacht. Ètenuta al centro di formazione La Belle Classe Academy dello Yacht Club de Monaco . Sabato 27 luglio, 25 partecipanti al programma Yachting Masterclassallo Yacht Club de Monaco dopo tre mesi di apprendimento intensivo. “Grazie a questo corso ho già ottenuto il mio primo lavoro nel settore dello yachting e posso applicare le mie conoscenze”, afferma Niamh Murphy, assistente alle vendite e vincitrice di una borsa di studio offerta ogni anno nell’ambito del Masterclass. Numerosi i professionisti coinvolti nel corso come la direttrice del programma Marcela de Kern Royer, Chris Andreason (Capitano), Tanguy Ducros (Monaco Marine), Ralph D’azert (Superyacht Times), Tijmen Bergsma (Van Oossanen), Alex Hardy (Lateral), Marsha Van Buitenen (Feadship), Richard Hein (Thea Group), Janet Xanthopoulos (Rosemont), George Lucian (Only Yacht) e Nicolas Fry (Denison Yachting), per citarne alcuni. “Ho cercato ovunque un corso di yachting e non esisteva. Alla fine ho trovato questo ed, dal vocabolario dello yachting ai sistemi di propulsione, assicurazioni, classificazioni e bandiere e cantieri navali”, ha aggiunto Céline Deissard, direttrice vendite nel settore del lusso. Aperto al pubblico, il corso Yachting Masterclass è un’opportunità per scoprire l’universo dei superyacht attraverso un approccio a 360° che affronta 25 temi. “Vivo in Portogallo e il corso mi ha permesso di ampliare la mia conoscenza del settore senza dover viaggiare. La mia conoscenza dei superyachte mi ha dato la sicurezza di raggiungere i miei obiettivi come broker”, conclude Reinoud Bicker, Yachting Branch Manager in Portogallo.

Corsi aperti ai giovani dai 16 ai 22 anni

Dall’estate 2024, i corsi della La Belle Classe Academy sono aperti ai giovani dai 16 ai 22 anni con gli Yachting Summer Camps. Alla fine della settimana di corsi, è possibile ottenere certificati di navigazione come la licenza per le barche e moto d’acqua o seguire un corso di primo soccorso, imparare l’arte dei nodi e del lavoro con le corde o familiarizzare con le basi della meteorologia in divertenti workshop educativi. Dopo una breve pausa ad agosto e settembre, oltre ai corsi di licenza costiera, i corsi della La Belle Classe Academy, che forma in media 200-250 persone all’anno principalmente tra ottobre e maggio, riprenderanno il 30 settembre con un corso di codice polare STCW per ufficiali e capitani che lavorano nelle regioni artiche e antartiche. Istituita nel 2015 con l’obiettivo di promuovere la gamma di mestieri associati al settore della nautica da diporto, La Belle Classe Academy continua ad ampliare il suo programma. Inoltre, avendo recentemente ottenuto il riconoscimento ufficiale come centro di formazione RYA (Royal Yachting Association), ora può offrire i corsi RYA Level 1 e 2 Powerboat Handling tutto l’anno, ampliando ulteriormente la sua gamma di corsi certificati e riconosciuti a livello internazionale. Sotto l’egida dell’iniziativa collettiva ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’, il centro di formazione si è affermato come uno dei più importanti nel settore dei superyacht. “Siamo orgogliosi di contribuire alla professionalizzazione del settore dello yachting e, così facendo, di rafforzare la reputazione internazionale di Monaco”, afferma il segretario generale dello Yacht Club de Monaco Bernard d’Alessandri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata