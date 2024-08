L'attrice aveva annunciato di essere malata di cancro: ora potrà essere operata

In un video postato su Instagram, Nicole Eggert, 52 anni, diventata famosa per il ruolo di bagnina nel telefilm Baywatch accanto a Pamela Anderson, ha annunciato tra le lacrime la riuscita della chemioterapia a cui si è sottoposta. Lo scorso gennaio aveva comunicato di avere un tumore al seno, un carcinoma cribriforme al secondo stadio. “Il mio corpo ha risposto perfettamente alla chemioterapia. Non è stato rilevato alcun cancro nell’area in cui prima c’era. Ho il via libera per procedere e programmare l’intervento. La chemio ha funzionato“, ha detto piangendo di gioia nella clip l’attrice californiana.

