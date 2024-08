Il bombardamento nella regione di Rostov. Non sono state segnalate vittime

Un deposito di carburante a fuoco nel distretto di Kamensky, nella regione di Rostov in Russia, a causa dell’attacco di un drone ucraino. Le autorità locali hanno invitato i residenti delle aree vicine all’impianto a chiudere le finestre e a non uscire di casa a causa dell’inquinamento atmosferico. L’incendio è stato spento a mezzogiorno, ha dichiarato l’amministrazione distrettuale, e non sono state segnalate vittime.

