Tra le vittime ci sono anche cinque bambini

Dieci persone, tra cui cinque bambini, sono morte nel crollo di un condominio nella città russa di Nizhny Tagil, sui Monti Urali, in seguito a un’esplosione di gas. Lo ha affermato il ministero delle Emergenze, annunciando il completamento dell’operazione di ricerca e salvataggio durata due giorni. Altre 15 persone, tra cui sette bimbi, sono state tratte in salvo. Le forze dell’ordine russe hanno avviato un’indagine, sospettando un’inadempienza in materia di salute e sicurezza.

