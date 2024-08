I caccia sono stati presentati da un luogo segreto in occasione della Giornata delle Forze Armate

L’Ucraina ha ricevuto domenica i primi caccia F-16 consegnati a Kiev dagli alleati della Nato al fine di rafforzare la difesa aerea contro gli attacchi della Russia. È stato lo stesso presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a mostrare i caccia in un video. “Questi jet sono nel nostro cielo e oggi li vedete”, ha detto Zelensky, ritratto in piedi di fronte a due dei caccia mentre altri due volavano sopra ai presenti in formazione ravvicinata, “è un bene che siano qui e che possiamo utilizzarli“. Il leader di Kiev ha aggiunto: “Fin dall’inizio di questa guerra, abbiamo parlato con i nostri partner della necessità di proteggere i cieli ucraini dai missili e dagli aerei russi, “ora abbiamo una nuova realtà nei nostri cieli. Gli F-16 sono in Ucraina. Abbiamo fatto in modo che ciò accadesse. Sono orgoglioso dei nostri ragazzi che padroneggiano questi aerei e hanno già iniziato a usarli per il nostro Paese. La nostra aviazione da combattimento ci porterà più vicini alla vittoria“.

Presentazione in un luogo segreto

Zelensky ha tenuto il suo discorso in occasione della Giornata delle Forze Armate, un evento tenutosi sotto stretta sorveglianza in un luogo segreto per proteggere i caccia dagli attacchi russi. A fare da sfondo, due jet con le insegne del tridente ucraino sulla coda e avvolti in una rete mimetica. L’Ucraina sta anche cercando di convincere i Paesi vicini ad aiutarla ad abbattere i missili russi, ha detto ancora Zelensky. “Questa decisione è probabilmente difficile per i nostri partner, che temono sempre un’inutile escalation“, ha sottolineato, “lavoreremo su questo. Penso che abbiamo una buona opzione di un consiglio Nato-Ucraina… in modo che i Paesi della Nato possano parlare con l’Ucraina della possibilità di una piccola coalizione di Paesi vicini che abbattano i missili nemici“.

