Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri

“Visto l’aggravarsi della situazione, invitiamo gli italiani che soggiornano temporaneamente in Libano a non recarsi assolutamente nel Sud del Paese ed a rientrare in Italia con voli commerciali il più presto possibile“. Lo scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ricordando il “numero Unità di crisi Farnesina +390636225” e, in un altro tweet, aggiungendo: “Invitiamo altresì i turisti italiani a non recarsi in Libano“.

Sono numerosi i Paesi occidentali che hanno invitato i propri connazionali a lasciare subito il Libano, nel timore di un attacco dell’Iran a Israele, ritenuto dagli esperti imminente, e quindi dell’aggravarsi del conflitto in Medioriente.

