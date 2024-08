Nell'attacco sono morte almeno sette persone

Un attacco aereo ha colpito una tendopoli allestita nel cortile dell’ospedale Martiri di Al Aqsa di Deir al-Balah , nel centro di Gaza, uccidendo sette persone e ferendone diverse altre. Il bilancio è stato fornito da funzionari sanitari locali. Le immagini di Associated Press mostrano i soccorritori in azione nell’area, dove è scoppiato un incendio. I corpi delle vittime sono state portate all’obitorio, mentre i feriti sono stati curati in ospedale. L’ospedale Al Aqsa Martyrs di Deir al-Balah è la principale unità medica che opera nel centro di Gaza, dove migliaia di persone hanno trovato rifugio dopo essere fuggite dalle loro case per via della guerra tra Israele e Hamas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata