Si tratta del quarto rogo più grande mai registrato prima nello Stato americano

Il video in timelapse catturato dal satellite GEOS ha mostrato la diffusione del Park Fire, il quarto incendio più grande della California alla fine del mese scorso. Il satellite è gestito dal Cooperative Institute for Research in the Atmosphere della Colorado State University e dalla National Oceanic and Atmospheric Administration. L’incendio ha avuto origine a bassa quota distruggendo almeno 567 strutture e danneggiandone 51 finora. Salendo di quota, la vegetazione si è trasformata in una maggiore concentrazione di alberi e sterpaglie. Il fumo ha anche impedito ai vigili del fuoco di utilizzare elicotteri e altri velivoli negli ultimi giorni.

