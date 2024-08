La reunion in Germania dopo il rilascio dell'artista

L’artista russa Sasha Skochilenko liberata nell’ambito di uno scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia si è riunita in Germania alla sua fidanzata Sofia Subbotina. “Non sono una persona eccezionale, ma la mia campagna mediatica mi ha reso molto forte e molto eccezionale”, ha detto parlando ai giornalisti, “è tutto merito vostro, dei miei amici, dei miei cari, di mia madre che ha sempre lottato per me. Grazie a questo la mia storia è stata ascoltata in modo che io potessi essere su questo aereo. Questo è il risultato di un enorme sforzo da parte di tante persone. Sono molto grata a tutti”. Skochilenko era stata condannata in Russia a sette anni di carcere nel novembre 2023 per aver sostituito alcuni cartellini dei prezzi in un supermercato con slogan contro la guerra in Ucraina.

