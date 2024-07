Approvata l'appropriazione di 12,7 chilometri quadrati di territorio. Lo denuncia la ong pacifista Peace Now

Peace Now, movimento progressista pacifista non-governativo israeliano, afferma che Israele ha approvato la più grande confisca di terre in Cisgiordania da oltre 30 anni. Secondo la ong, le autorità hanno recentemente approvato l’appropriazione di 12,7 chilometri quadrati di terra nella Valle del Giordano. I dati del gruppo indicano che si tratta della più grande appropriazione singola approvata dagli accordi di Oslo del 1993. I palestinesi considerano l’espansione degli insediamenti nella Cisgiordania occupata come il principale ostacolo a qualsiasi accordo di pace duraturo e la maggior parte della comunità internazionale li considera illegali o illegittimi.

