Sofia Subbotina ha parlato all'emittente Bumaga di San Pietroburgo

Sofia Subbotina, la compagna dell’attivista russa Sasha Skochilenko, ha rivelato, in un’intervista con l’emittente di San Pietroburgo Bumaga, i dettagli dello scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti. Skochilenko ha raccontato alla sua fidanzata che inizialmente sono stati prima portati al centro di detenzione preventiva di Lefortovo, a Mosca: “Faceva un freddo terribile e a Sasha non era permesso mangiare”, ha detto Subbotina. Dopo aver ricevuto i documenti per la grazia, alcuni agenti mascherati li hanno trascinati in una direzione sconosciuta: “Non hanno capito se si trattava davvero di uno scambio o se li stavano portando via per sparargli”, ha proseguito Subbotina. Skochilenko è attualmente ricoverata in un ospedale in Germania. La 33enne era stata condannata a sette anni di carcere nel novembre 2023 per aver sostituito alcuni cartellini dei prezzi in un supermercato con slogan contro la guerra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata