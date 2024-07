Ieri era già stata confermata la morte di due bimbe di sei e sette anni

La polizia britannica del Merseyside ha confermato che una terza bambina è morta a causa delle ferite riportate nell’aggressione con coltello di ieri a Southport, vicino a Liverpool, nel nord-ovest dell’Inghilterra. “La bambina di nove anni è morta in ospedale nelle prime ore di questa mattina”, ha affermato la polizia in una nota. Ieri era già stata confermata la morte di due bambine di sei e sette anni. “Altri otto bambini hanno riportato ferite da taglio durante l’attacco e cinque di loro sono in condizioni critiche”, ha aggiunto la polizia. Per l’aggressione, avvenuta in un centro estivo per bambini, è stato arrestato un 17enne.

