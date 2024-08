Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio: almeno 194 morti

In India, nel terzo giorno di ricerche sotto i detriti delle frane provocate dalle piogge torrenziali nel sud del Paese, si affievoliscono le speranze di ritrovare in vita più di 180 dispersi. Almeno 194 persone sono morte e quasi 40 corpi sono stati trovati a valle dopo essere stati trascinati per circa 30 chilometri lungo il fiume Chaliyar dall’area del distretto di Wayanad in cui si sono verificate le frane principali.

