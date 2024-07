In Cisgiordania scontri tra manifestanti e forze dell'ordine israeliane

Centinaia di manifestanti palestinesi hanno sfilato a Ramallah, nella Cisgiordania occupata, per protestare contro l’uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh, assassinato in Iran dopo aver partecipato all’insediamento del nuovo presidente del Paese Masoud Pezeshkian. I manifestanti cantavano “il popolo vuole la Brigata al-Qassem”, un riferimento all’ala militare dell’organizzazione di Hamas, sventolando bandiere verdi. A Hebron, centinaia di manifestanti hanno tenuto la foto di Haniyeh e hanno intonato canti a sostegno del gruppo militante palestinese. Altri hanno cantato “siamo gli uomini di Muhammad al-Deif”, l’oscuro leader militare di Hamas obiettivo di un attacco israeliano a Gaza all’inizio del mese di luglio. Ramallah è la capitale amministrativa della Cisgiordania ed è governata dall’Autorità Palestinese dominata da Fatah, da tempo in contrasto con Hamas per la gestione dei due territori palestinesi. Durante le proteste sono scoppiati scontri con le forze israeliane in cui i manifestanti hanno dato fuoco a oggetti per le strade.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata