Domenica le elezioni presidenziali

Il presidente Nicolás Maduro, candidato a un terzo mandato di 6 anni, ha espresso il suo voto poco dopo l’apertura delle urne in un centro situato a Fort Tiuna a Caracas, la più grande installazione militare del Venezuela. Il presidente, arrivato al centro elettorale accompagnato dalla moglie Cilia Flores, ha alzato il pollice tinto con inchiostro indelebile, dimostrando di aver esercitato il suo voto. Le elezioni di domenica rappresentano per il Partito socialista unito del Venezuela la prova elettorale più dura degli ultimi decenni. Molti incolpano Maduro per la complessa crisi che ha travolto il Paese per oltre 11 anni. Allo stesso tempo, dopo anni di boicottaggi elettorali e divisioni partitiche, i principali partiti di opposizione si sono riuniti per sostenere un unico candidato, l’ambasciatore in pensione Edmundo Gonzalez, 74 anni.

