Il leader del Cremlino avvisa Washington: "Liberi di spiegare armi d'attacco se gli Usa schiereranno sistemi missilistici sul territorio della Germania"

Il presidente russo Vladimir Putin mette in guardia Washington e minaccia di riavviare la produzione di sistemi missilistici a medio raggio. Lo riferisce la Tass, agenzia di stampa russa. “Si richiama l’attenzione sulla dichiarazione dell’amministrazione americana e del governo tedesco sui piani per lo schieramento di sistemi missilistici americani ad alta precisione a lungo raggio sul territorio della Germania a partire dal 2026″, ha affermato il leader del Cremlino. “Il tempo di volo verso obiettivi sul nostro territorio per tali missili, che in futuro potrebbero essere dotati di testate nucleari, sarà di circa 10 minuti”, ha indicato il capo di stato russo. “Se gli Stati Uniti d’America metteranno in atto tali piani, ci considereremo liberi dalla moratoria unilaterale precedentemente ipotizzata sullo spiegamento di armi d’attacco a medio e corto raggio, compreso l’aumento delle capacità delle forze costiere della nostra Marina”.

