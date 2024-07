Attacchi ucraini nel Kursk, droni russi su periferia Kiev

E’ di due morti il bilancio degli ultimi bombardamenti russi nella regione di Zaporizhzhia. Lo riferisce su Telegram il governatore Ivan Fedorov. “Un uomo e una donna sono morti in seguito ai bombardamenti nemici nei distretti Vasylivskyi e Pologivskyi. Un altro uomo è rimasto ferito a seguito degli attacchi russi nel distretto di Zaporizhzhia“, riferisce. “Durante la giornata gli occupanti hanno effettuato 391 attacchi contro 10 insediamenti della regione di Zaporizhzhia”, afferma Fedorov.

Mosca: “Forze Kiev hanno attaccato nel Kursk”

La scorsa notte un elicottero ucraino ha lanciato esplosivi contro un edificio residenziale nel villaggio di Tetkino, nella regione di Kursk, ferendo una donna. Lo ha annunciato il governatore ad interim della regione russa Alexey Smirnov. Lo riporta la Tass. “Nel villaggio di Tetkino, distretto di Glushkovsky, un elicottero ucraino ha lanciato un ordigno esplosivo su un edificio residenziale. Una residente locale è stata ferita da schegge di vetro. Ha ricevuto assistenza medica sul posto. I muri e le linee di fornitura di elettricità e gas sono state danneggiate”, ha aggiunto. Un altro elicottero ucraino avrebbe attaccato il villaggio di Korenevo, nel distretto di Korenevskij, danneggiando sette automobili.

Kiev: “Droni russi lanciati su periferia capitale, attacco respinto”

Sono state udite esplosioni nella notte alla periferia di Kiev durante un allarme aereo, scattato in seguito a un lancio russo di droni, che le difese aeree hanno respinto distruggendo tutti i droni. Lo riferisce Ukrainska Pravda. “L’allarme aereo continua! La difesa aerea sta operando nella regione, sugli avvicinamenti a Kiev. Rimanete nei rifugi fino al termine dell’allarme aereo!”, hanno affermato le autorità militari della capitale.

Secondo le autorità cittadine, il nemico ha lanciato i suoi droni dal territorio della regione di Kursk della Federazione Russa, e i droni si sono avvicinati a Kiev a ondate e da diverse direzioni. “Grazie all’efficace lavoro della difesa aerea, non un solo drone ha raggiunto Kiev. Gli UAV del nemico sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi della difesa aerea in avvicinamento alla capitale”, hanno riferito le autorità, precisando che non si sono registrate vittime o danni.

