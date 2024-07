Nel Memorandum anche settori strategici come auto elettriche e rinnovabili

È stato firmato a Pechino, in presenza della presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, e del premier cinese Li Qiang, un memorandum di collaborazione industriale tra Italia e Cina. L’intesa, ha spiegato la premier, “comprende settori industriali strategici come la mobilità elettrica e le rinnovabili, settori dove peraltro la Cina già da tempo opera sulla frontiera tecnologica, il che le richiede di agire come un’economia pienamente sviluppata, quale è, condividendo con i partner le nuove frontiere di conoscenza”

