La temperatura a Teheran varia da 37 a 42°C

Un’ondata di caldo che ha colpito l’Iran ha costretto le autorità a ridurre gli orari di apertura di varie strutture e a ordinare a tutte le istituzioni governative e commerciali di chiudere domenica. La temperatura a Teheran varia da 37 a 42°C. Secondo l’agenzia di stampa statale Irna, le banche, gli uffici e le istituzioni pubbliche in tutto il Paese chiuderanno domenica per proteggere la salute delle persone e risparmiare energia, a causa delle temperature estreme e che solo i servizi di emergenza e le agenzie mediche saranno esclusi dal provvedimento. Le autorità hanno anche ridotto l’orario di lavoro sabato in molte province a causa del caldo soffocante, ha riferito ancora Irna, aggiungendo che da venerdì nella Capitale si sono registrate temperature elevate, superiori ai 40°C. I media iraniani hanno avvertito le persone di rimanere in casa fino alle 17:00, ora locale. I funzionari hanno anche affermato che martedì il consumo di elettricità ha raggiunto livelli record di 78.106 megawatt.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata