Nasser Kanaani: "Accuse hanno motivazioni e obiettivi politici malevoli"

. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha dichiarato che “la Repubblica Islamica dell’Iran è determinata aper il suo ruolo diretto nel crimine dell’assassinio del generale martire Qassem Soleimani, comandante delle Forze Quds del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, tuttavia respinge con forza qualsiasi coinvolgimento nel recente attacco armato contro Trump o le affermazioni sull’intenzione dell’Iran di compiere un’azione del genere, ritenendo che“. Le dichiarazioni del portavoce giungono dopo che ieri la Cnn ha riferito in esclusiva che nelle ultime settimane le autorità Usa hanno ottenuto da una fonte informazioni di intelligence riguardanti un complotto dell’Iran per assassinare Donald Trump e che, a seguito della scoperta, il Secret Service aveva aumentato il dispositivo di sicurezza attorno all’ex presidente. Sempre secondo la fonte citata dalla Cnn non ci sono indicazioni che Thomas Matthew Crooks , il 20enne che sabato ha tentato di uccidere Trump a un comizio in Pennsylvania, sia collegato in alcun modo al complotto iraniano.