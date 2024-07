Per molti parrocchiani il gesto del sacerdote ha fatto deragliare il processo di riconciliazione tra Chiesa e comunità indigene

Il 26 giugno padre Peter Chudy Sixtus Simeon-Aguinam, un sacerdote della Missione Apache di San Giuseppe, nella Riserva Mescalero del New Mexico, ha rimosso dal santuario icone e gli oggetti simbolici che rappresentano un connubio tra la cultura indigena della congregazione e la fede cattolica, come quella del Cristo Apache. Per molti parrocchiani, l’atto ha riaperto vecchie ferite e ha fatto deragliare il processo di riconciliazione avviato da Papa Francesco tra la Chiesa e le comunità indigene.

