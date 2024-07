Più di 160 persone sono state evacuate nella zona

Una diga si è rotta sabato sera in un bacino idrico nella regione di Chelyabinsk in Russia in seguito a forti piogge, provocando un potente flusso d’acqua che ha spazzato via edifici, recinzioni e automobili in un villaggio vicino. Il livello dell’acqua ha raggiunto un metro nel villaggio di Kialim durante la notte, ma è sceso questa mattina, secondo le autorità locali. Non sono state segnalate vittime. Più di 160 persone sono state evacuate dagli insediamenti della zona, ha dichiarato il Ministero delle Emergenze russo. La TV di Stato russa ha trasmesso un filmato della rottura della diga, con edifici e attrezzature agricole danneggiate. Il traffico è stato limitato su diverse strade della regione e in alcuni distretti è stato introdotto lo stato di emergenza a causa delle inondazioni, hanno dichiarato le autorità regionali.

