Tra le vittime ci sarebbero anche bambini

In Israele un razzo lanciato da Hezbollah dal Libano è caduto su un campo da calcio a Majdal Shams, nel nord, sulle alture del Golan. Ci sono almeno 10 morti e oltre 30 feriti, di cui alcuni gravi, tra cui bambini che stavano giocando. La milizia sciita libanese prima ha rivendicato e poi ha preso le distanze dall’attacco ma l’Idf ha puntato il dito contro il Partito di Dio libanese. Il ministro degli esteri israeliano Israel Katz dice: “Hezbollah ha superato tutte le linee rosse, stiamo affrontando una guerra totale”. “Il mondo non può stare in silenzio mente Hezbollah uccide bambini che giocano a calcio“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata