L'Idf ha ordinato l'evacuazione di una parte affollata designata come zona umanitaria

L’esercito israeliano ha diffuso un filmato che mostra le sue truppe operare all’interno della Striscia di Gaza. Le IDF hanno ordinato l’evacuazione di una parte affollata di Gaza designata come zona umanitaria, affermando inoltre di stare pianificando un’operazione contro i militanti di Hamas a Khan Younis, in particolare in alcune parti di Muwasi, una tendopoli dove migliaia di persone stanno cercando rifugio.

