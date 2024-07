Gli attacchi dopo che il gruppo militante libanese aveva a sua volta colpito lo Stato Ebraico

L’esercito israeliano ha diffuso un video che mostrerebbe attacchi a diversi obiettivi di Hezbollah in Libano. Il gruppo militante libanese aveva dichiarato di aver lanciato decine di proiettili verso il nord di Israele, colpendo aree a più di 30 chilometri dal confine, più in profondità rispetto alla maggior parte dei lanci. Un uomo israeliano di 28 anni è stato gravemente ferito a Kfar Zeitim, una cittadina vicino alla città di Tiberiade, come ha riferito il servizio di soccorso nazionale israeliano. La raffica di Hezbollah era arrivata dopo che l’esercito israeliano aveva dichiarato in un comunicato come un attacco aereo avesse preso di mira un’auto e ucciso un ingegnere dell’unità di difesa aerea di Hezbollah sabato scorso. Gli scontri quasi quotidiani tra Hezbollah e le forze israeliane negli ultimi nove mesi hanno minacciato di trasformarsi in una guerra regionale, con conseguenze catastrofiche per la popolazione di entrambi i lati del confine.

